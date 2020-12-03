Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 8.45'te gerçekleşen depremin 20 kilometre derinlikte olduğunu, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

#DEPREM: Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 3, 2020

​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 2.2 kilometre olarak açıkladı. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta da hissedildi.

Vali Hacıbektaşoğlu: Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.

Deprem anı Kurtalan'da marketin güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/ixflNI1Bgo — AA Canlı (@AACanli) December 3, 2020

​Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" ifadelerini kullandı.