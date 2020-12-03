Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 8.45'te gerçekleşen depremin 20 kilometre derinlikte olduğunu, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.
#DEPREM: Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 3, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 2.2 kilometre olarak açıkladı. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta da hissedildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 3, 2020
KAYABAGLAR-KURTALAN (SIIRT) https://t.co/PQB9eQxHtz
03.12.2020, 08:45:18 TSİ
Büyüklük: 5.1,
Derinlik: 2.2 km#Kandilli
Vali Hacıbektaşoğlu: Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.
Deprem anı Kurtalan'da marketin güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/ixflNI1Bgo— AA Canlı (@AACanli) December 3, 2020
Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" ifadelerini kullandı.
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