Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi

Adalet Bakanlığı'nca, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirildi, uygulama bugün itibarıyla başladı.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı Kovid-19 önlemlerine yenisini ekledi.

Adalet Bakanlığı'nca Cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine gönderilen yazıda, adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yazı çerçevesinde, HES koduyla giriş uygulaması bugün itibarıyla başlatıldı.

Uygulama doğrultusunda adliye ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca adliye ve istinaf mahkemelerinde yeni uygulama için ek personel görevlendirilecek, HES kodu olmayan vatandaşlara görevliler yardımcı olacak.