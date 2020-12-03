İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişi kısıtlaması başladı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı bugünden itibaren İstiklal Caddesi'ne aynı anda en fazla 7 bin kişinin girebilmesine yönelik kararı uygulamaya koydu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi bulunabilecek.

Alınan karar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirdi. Ekipler, bariyerleri cadde girişine dizdi. Saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne girişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Girişler sağdan, çıkışlar soldan

Caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak. Caddede herkes sağdan yürüyecek. Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında İstiklal Caddesi’nin ne kadar kalabalık olduğu dronelarla denetlenecek.