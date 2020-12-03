Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücrette 'Evet' diyeceğimiz bir rakam geleceğini umut ediyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezinde yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.
"Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" diyen Atalay, devamında "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek, 'Evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz" ifadesini kullandı.
#Canlı: Türk-İş Genel Başkanı Atalay, konfederasyon genel merkezinde asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenliyor https://t.co/wrSpIMBeAT— AA Canlı (@AACanli) December 3, 2020
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