Ankara'da bodrumda 68 köpek bulundu: Köpeklerin ses tellerinin alındığı iddia edildi

Ankara Keçiören'deki bir binanın bodrum katında farklı cinslerde 68 köpek bulundu. Köpeklerin ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edildi. Yakalanan bir şüpheliye 12 bin 308 lira ceza kesildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulundu.

Köpekler kafeslerine koyularak olay yerine gelen Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İHA'nın aktardığı habere göre, hayvanların ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edildi. Yakalanan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5. maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplamda 12 bin 308 TL cezai işlem uygulandığı, olayın sorumluları hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.