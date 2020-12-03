Bülent Ersoy, ÇYDD'yle ilgili konuştu: Kürk bağışını bence ilgi çekmek için reddettiler

Şarkıcı Bülent Ersoy, kürk bağışını reddeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile ilgili olarak "Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler" dedi.