Bülent Ersoy, ÇYDD'yle ilgili konuştu: Kürk bağışını bence ilgi çekmek için reddettiler

Bülent Ersoy, toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulunan kürk bağışını reddeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına telefonla bağlanan Ersoy, şunları söyledi:
- "ÇYDD’nin tüzüğü gereği Atatürk’e uygun yaşadıklarını belirtiyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürkümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm; O’na şarkı okuyamamak.
- Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfı'na ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım. Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler."
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