Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaşanan Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatarak, "Balyoz, Ergenekon oldu, bunu FETÖ ile birlikte yaptı. Sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin?" ifadelerini kullanmıştı.

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