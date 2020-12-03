Erdoğan'dan CHP'ye: Tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yönelik olarak birtakım eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Mehmetçiğimizi size yedirmeyiz. Kaç kere Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduk, konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz.

- Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek.

- CHP tam bir facia örneğidir. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?

- Tüm kadınlara sesleniyorum; partisindeki taciz ve tecavüzler karşısında sessiz kalan, örtbas etmeye çalışanlara ilk fırsatta güzel bir ders verin.

- CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.