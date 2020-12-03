Erdoğan'dan CHP'ye: Tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Mehmetçiğimizi size yedirmeyiz. Kaç kere Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduk, konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz.
- Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek.
- CHP tam bir facia örneğidir. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?
- Tüm kadınlara sesleniyorum; partisindeki taciz ve tecavüzler karşısında sessiz kalan, örtbas etmeye çalışanlara ilk fırsatta güzel bir ders verin.
- CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.
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