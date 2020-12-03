Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli

Koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin başı siber sapıklarla dertte. Zoom programına öğrencilerin isimleriyle dahil olan siber sapıklar, cinsel içerikli videolar ve sesler gönderip küfür ederek öğretmenlerin ve öğrencilerin ders işlemesine izin vermiyor.

Bursa'da okullar açıldığından bu yana dijital sapıklar yüzünden ders işleyemeyen okulun öğrencileri, öğretmenleri ve veliler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kadar şikayet etmelerine rağmen sapıkların önüne geçilemediğinden dert yandı.

İHA'nın haberine göre, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa mahallesinde birçok okul siber sapıklar yüzünden ders işleyemiyor.

EBA üzerinden ders işlemek içinZzoom programına dahil olan öğretmenler ve öğrenciler okulların açılmasından bu yana dijital sapıkların türlü hakaret ve cinsel içerikli hareketlerine maruz kalıyor.

'Cinsel içerikli videolar izlettiriliyor'

Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan sapıklar öğretmen ve öğrencilere ağza alınmayacak küfürler ederken, cinsel içerikli videolar izletiyor.

Daha çok altıncı sınıfların derslerine dahil olan sapıkların ilk zamanlar şarkı dinlettiklerini belirten veliler ve öğretmenler, son iki haftadır sapıkların çeşitli küfürler edip cinsel içerikli videolar izlettiklerini söyledi.

Öğretmenler ve velilerin bilgilendirme toplantısına da dahil olan siber zorbaların, öğretmen ve velilere siber polis olduklarını belirtip türlü hakaretlerde bulundukları belirtildi.