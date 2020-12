Bakan Dönmez'den 'Dünya Madenciler Günü' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajında, "Madencilerimizin toprağın bağrına vurduğu her kazma, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' resmine vurulmuş fırça darbeleridir. Madencilerimiz de bu sanat eserini ortaya çıkaran müstesna sanatkârlarımız, gizli kahramanlarımız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Dünya Madenciler Günü'nü yayımladığı mesaj ile kutladı.

"Dünyanın en kadim mesleklerinin başında gelen madencilik, ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip" diyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Yer altındaki cevheri gün ışığıyla buluşturarak milletimizin hizmetine sunan madencilerimiz de geleceğimizin mimarları. Toprağın bağrından çıkararak evlerimize, okullarımıza, hastanelerimize, sanayimize ve teknolojimize kazandırdığı her maden zerresi kadar teşekkürü hak eden kutsal bir mesleği icra ediyorlar. Madenler işlenerek uç ürüne evrildikçe, hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik ürünlere dönüştükçe ve üreten Türkiye hikâyemizi ilmek ilmek dokudukça madencilerimize olan minnettarlığımız daha da artıyor. Madencilerimizin toprağın bağrına vurduğu her kazma, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' resmine vurulmuş fırça darbeleridir. Madencilerimiz de bu sanat eserini ortaya çıkaran müstesna sanatkârlarımız, gizli kahramanlarımız. Emek ve alın terleriyle hayatımızın her alanına büyük katkılar sunan tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Sizlere minnettarız."