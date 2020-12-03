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    Acun Ilıcalı: Diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, Uğur bana teşekkür etti

    © Fotoğraf : TV8
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012031043338302-acun-ilicali-yayinda-gerceklesen-diskalifiye-anini-reyting-malzemesi-yapmadik-ugur-bana-tesekkur/

    TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, MasterChef programı hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili konuştu. Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiyesini reyting malzemesi yapmadıklarını, yarışmacıya kendisini ifade etmesi için imkan tanıdıklarını belirten Ilıcalı, "Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti" ifadesini kullandı.

    TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef yarışmasını konu edinen yazısına karşı açıklamalarda bulundu.

    Bu açıklamasını kişisel Twitter hesabında yapan Ilıcalı, geçmiş yıllardaki paylaşımı nedeniyle diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le ilgili olarak şunları söyledi:

    • "Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. Yalan! Canlı yayında elediniz. Yalan! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir.

    'Uğur'un kalıcı hasar görmemesini sağladık'

    • Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. Yalan! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti."

    'Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı'

    Ilıcalı, belediyeler arasında parti ayrımı yaptığı iddiasına da tepki gösterdi. "Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İftira! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen" diyen Ilıcalı, şunları kaydetti:

    • "Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik. Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler."

    ​Ne olmuştu?

    Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, dün 'İlk taşı Acun Ilıcalı atsın' başlığıyla yayımlanan yazısında MasterChef adlı programla ilgili görüşlerini ve bazı iddiaları okurlarına aktarmıştı. Zeyrek, Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medyada da tartışmalara yol açan diskalifiyesi için şunları söylemişti:

    • "Sosyal medyada zaten linç yemiş, taşlanmış ve pişman olmuş yarışmacıyı reyting uğruna bir de canlı yayında linç etmeyi, ağlatmayı, özür diletmeyi seçtiler. O anı izlerken aklıma ilk gelen cümle 'Uğur'a ilk taşı günahsız olan atsın' oldu. Uğur Yılmaz Deniz'e ilk taşı, attığı her adımla ahlak konusunda 'abideleşen' biri olarak kanalın patronu Acun Ilıcalı atabilir mesela."

    Devamında Ilıcalı'nın dış çekimler için AK Partili belediyelerden farklı, CHP'li belediyelerden farklı ücret aldığını ileri süren Zeyrek, şunları yazmıştı:

    • "Ahlak abidesi derken, haşa özel yaşamını kastetmiyorum. Neyi mi kastediyorum? Mesela yarışmayı Adana'da Bursa'da çekmek için astronomik rakamlar almasını kastediyorum ve işi Adana'da ayrı, Bursa'da ayrı tarifeyle yapmasını
    • Yani 'şehri tanıtım ücreti' olarak Adana'daki CHP'li belediyeden 340 bin TL alırken, kanalın merkezinin bulunduğu İstanbul'a daha yakın, lojistiği daha uygun olan Bursa'daki AK Partili belediyeden 600 bin TL almasını… Aradaki 'küçük' farka bakar mısınız? Kamunun, tüyü bitmemiş yetimin kaynaklarını 'tutturduğuna' göre almak ne büyük ahlaki meziyettir değil mi? Kim bilir gittikleri diğer şehirlerde hangi tarifeleri uyguladılar."

    Bu iddia sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir açıklama yayınlayarak 600 bin TL ödedikleri iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu çekimler için belediyenin kasasından 'tek kuruş çıkmadığını' kaydetmişti.

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