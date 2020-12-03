Prof. Özlü: Yıl başında 4 günlük sokağa çıkma yasağının yararlı olacağını düşünüyorum

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak Habertürk TV'ye konuştu. Özlü, yıl başında 4 gün sokağa çıkma yasağının yararlı olabileceğini söyledi.
"Ben böyle bir kısıtlamanın yararlı olacağını düşünürüm. Kişisel olarak olmasını tavsiye ederim. Çünkü biz Ramazan Bayramı'nda böyle bir kısıtlama yapmıştık ve ondan sonra vaka sayılarında belirgin bir düşme olduğunu gördük. Oysa Kurban Bayramı'nda bunu yapmadık ve yapmadığımız için maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir enfeksiyon artışı ortaya çıktı" diyen Özlü, şöyle devam etti:
- "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yıl başı gibi toplumsal bir araya gelme, kutlama, birlikte vakit geçirmenin yoğun olarak yaşandığı, insan hareketliliğinin olduğu günler bu açıdan toplumda hastalığın yayılması için risk. Bu riskin azaltılması bakımından Ramazan Bayramı'nda çok işe yaradığını gördük. Maalesef Kurban Bayramı'nda yapılmadığı için çok bulaş oldu. Yıl başı için de yapılabilir.
- Avrupa ülkelerinin çoğunda kısıtlılıklar var. Bir araya gelme sayısı örneğin bir evde 5-6 kişiden fazlaya izin verilmiyor. Ev içinde veya ev dışında toplanma sayılarında belirgin kısıtlamalar var, bunların yıl başına kadar devam edeceği yönünde bazı ülkelerde karar alınmış durumda. Yıl başını kapsayacak mı bilmiyorum çünkü belki bu açıdan yıl başında bir rahatlama getirilebilir. Bulaşma düşerse oralarda yıl başı esnetilebilir.
- Bizde de alınan tedbirlerin etkileri nasıl olacak, o zamana kadar görür müyüz, artış trendi devam eder mi onu bilmiyorum ama faydası olur mu derseniz elbette faydası olur, bulaşmayı azaltır, böyle bir tedbir alınabilir."
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