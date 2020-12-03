Prof. Özlü: Yıl başında 4 günlük sokağa çıkma yasağının yararlı olacağını düşünüyorum

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak Habertürk TV'ye konuştu. Özlü, yıl başında 4 gün sokağa çıkma yasağının yararlı olabileceğini söyledi.

"Ben böyle bir kısıtlamanın yararlı olacağını düşünürüm. Kişisel olarak olmasını tavsiye ederim. Çünkü biz Ramazan Bayramı'nda böyle bir kısıtlama yapmıştık ve ondan sonra vaka sayılarında belirgin bir düşme olduğunu gördük. Oysa Kurban Bayramı'nda bunu yapmadık ve yapmadığımız için maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir enfeksiyon artışı ortaya çıktı" diyen Özlü, şöyle devam etti: