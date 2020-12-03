CHP lideri Kılıçdaroğlu Özgür Özel’in konuşmasını paylaştı: 'Yalancılara, iftiracılara işte yanıt'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist cenazelerine katıldığı iddialarına partisinin Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı bir konuşmanın görüntüsüyle Twitter üzerinden yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımda 'Yalancılara, iftiracılara işte yanıt' ifadelerini kullanırken, Özgür Özel söz konusu videodaki konuşmasında şunları söyledi:

"Ben aylardır gördüğüm görüntülerden ve yapılan işten o kadar utanç duyuyorum Türkiye medyası adına ama görülüyor ki buna inanan milletvekilleri var. Şimdi size açıkça söylüyorum. Bu konu benim özel bilgimde ve özel ilgi alanımda."

"Sayın Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır önceki baro başkanı Tahir Elçi cenazesindeki, tabutun üstüne PKK bayrağı 'photoshop’lanmış, bir tane bu var dönen."

'Tanrıkulu'nun ziyaret ettiği mezar Uludere'de bombalanan köylülerin'

"Sayın Sezgin Tanrıkulu’nun çiçek koyduğu söyleniyor, teröristlerin mezarına. O görüntüler Uludere’de, yanlışlıkla bombalanan zavallı köylülerin. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de oraya ziyaret yaptı, çok sayıda AK Partili bakan da gitti Roboski’ye ziyaret yaptı.

Üçüncü bir görüntü var, o da yine photoshop’lanmış, bu sefer DHKP-C’nin bir amblemiyle…O görüntüde de cenazedeki kişi Aziz Güler. Türkiye’de tek bir suçu olmadığı ve IŞİD bombasına basarak öldüğü ve sınırın birkaç kilometre dışında buzdolabında bekletildiği için…Bizzat benim Mahir Ünal’la karışıklı diyalogla, Numan Kurtulmuş’un ailesine müjdelemesiyle Türkiye’ye getirilen, cemevindeki bir cenaze.

Sezgin Tanrıkulu gözünüzün içine bakarak şunu dedi: “Ben eğer bir terörist cenazesine katıldıysam Allah benim belamı versin.” Şimdi çıkın ve şunu söyleyin…

Bu üç photoshoplu…Tahir Elçi, Roboski mezar ziyareti ve Aziz Güler’in cenazesi dışında, eğer namus için, ahlak için, vicdan için…Bir tek Cumhuriyet Halk Parti’linin, Sezgin bey ve bu gruptaki herkes, photoshop’suz bir terörist cenazesi varsa namus için söyleyin. Yoksa bu iddiayı dile getirmek ve geri almamak namussuzluktur."