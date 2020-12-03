Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 187 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 32 bin 381

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 187 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 32 bin 381 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 artarak 14 bin 316'ya ulaştı.

Bugün 187 bin 518 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 32 bin 381 olarak belirlenirken, 'hasta' tanısı konanların toplam sayısı, bugünkü 6 bin 511 kişiyle birlikte 520 bin 167 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 4 bin 190 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 418 bin 331'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 5 bin 611, hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 55.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 71.7

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 40.1

Ortalama temaslı tespit süresi: 11 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.8

Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen hasta sayısının 6 bin 511 olduğunu vurgulayarak "Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün" dedi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 187 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 32 bin 381https://t.co/A4TgwBMuNu pic.twitter.com/s4yweQYZPR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 3, 2020

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