Bakan Kurum'dan Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerin Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığını, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığının tespit edildiğini aktaran Kurum, "Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibarıyla devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibariyle devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin. — Murat KURUM (@murat_kurum) December 3, 2020

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