Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir Topbaş’ın oğlu Ömer Topbaş Twitter'dan yaptığı paylaşımla babası eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtti.

Ömer Topbaş, babasının durumunda ilerleme kaydedilmezse entübe edileceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Topbaş, şu ifadeleri kullandı:

“16 Kasım’dan beri Kovid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.”

16 Kasım’dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı.

Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

++++ — M. Ömer Topbaş (@omer_topbas) December 3, 2020

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