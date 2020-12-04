Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Sahra hastanesinin altyapısı var, bakanlık ilgilenmeli

Koronavirüse yakalanan ve hastanede 10 gün süren tedavisi sonucu sağlığına kavuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaşadığı zor süreci anlattı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, “Sürekli halkın içindeyim, virüsün bana bulaşmaması mucize olurdu” diyen Karalar, çalışmasına izin verilemeyen Sahra hastanesini de faaliyete geçirmeye hazır olduklarını açıkladı.

'Önemli olan halk sağlığı'

Twitter Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı diyen Karalar şöyle konuştu:

Sahra Hastanesini bugünleri düşünerek yaptık ama tartışmalara kurban gitti.

Sağlık Bakanlığı'na sağlık ekibimizle birlikte devretmeye hazırdık ama olmadı. İhtiyaç olduğunda biz yine hastaneyi kurarız.

Yatakların bir kısmını deprem için İzmir'e, bir kısmını ise ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gönderdik.

Halen yatağımız var, altyapımız da hazır. Önemli olan halkın sağlığı.

Güney mahallelerimizde çok Suriyeli var. Buralarda kurallara uyulmuyor.

Adana vaka sayısında hızla ilk sıralara tırmanıyor. Ölümler çoğaldı, hastanelerde yatak bulmak zorlaştı. Yoğun bakım ünitelerinin tamamı dolu.

'Nefes darlığı olmadı'

CHP'li Başkan Karalar hastalık sürecini ise şöyle anlattı: