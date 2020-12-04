Eski eşini 30 kez bıçaklayan saldırgana 15 yıl 6 ay hapis: Maksadım kendimi öldürmekti

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan sanık, 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Eski koca Günay Alkan, hemşirelik yapan Fatma Tüfenkçi'yi iç çıkışında 30 kez bıçaklamıştı. Zanlı Alkan mahkemede, "Maksadım kendimi öldürmekti. Fatma, kendisini çok sevdiğimi ve ona zarar vermeyeceğimi iyi biliyor" savunmasında bulundu.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Günay Alkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müşteki Fatma Tüfenkçi ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alkan'ın 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, sanığın cezasında iyi hal ve indirime yer olmadığına karar verdi.

'Beni sevmediğini söyleyince gözüm döndü'

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Alkan, tahliyesini ve beraatini talep etti. Alkan, “Maksadım kendimi öldürmekti. Bıçağı da polis üzerimde bulmasın diye parkta saklamıştım. Konuşmak için yanına gittim. Beni sevmediğini söyleyince gözüm döndü. Maksadım eski eşim Fatma’yı öldürmek değildi. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Fatma, kendisini çok sevdiğimi ve ona zarar vermeyeceğimi iyi biliyor" dedi.

İndirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, Alkan’ı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılış müebbet cezasına çarptırılırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı sanık 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve tahrik indirimlerini de uygulamadı.

Olayın geçmişi

Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma Tüfenkçi, 22 Eylül 2019'da iş çıkışı Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski eşi Günay Alkan'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Tüfenkçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, tutuklanan Alkan hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.