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    Aleyna Tilki

    Aleyna Tilki: Aşı yaptırmak istemiyorum, çünkü güvenmiyorum

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    Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak konuştu. Tilki, "Ben kendim, şahsi aşı yapmak istemiyorum. Ama doktoru öneren olursa, bilirkişinin çıkıp 'Yaptırın' dediği bir durum olursa herkes yaptırsın tabii. Anneme, kendime kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum" dedi.

    Şarkıcı Aleyna Tilki, geçen haftalarda yendiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak Bebek'te basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Aşı konusundaki fikirleri sorulan Tilki, şu yanıtı verdi:

    • "Ben bu konularda çok net konuşmak istemiyorum. Beni takip eden bir kitle var. Ama ben kendim, şahsi aşı yapmak istemiyorum. Ama doktoru öneren olursa, bilirkişinin çıkıp 'Yaptırın' dediği bir durum olursa herkes yaptırsın tabii. Anneme, kendime kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum. Saçmalıyor bile olabilirim, yaşıma verir herkes."

    Tilki, aynı gün yaptırdığı testlerin birinin pozitif birinin negatif çıktığını hatırlatarak şunları söyledi:

    • "Bu testlerin yüzde 80'i dünyada yanlış bence. Sıtma ilacı tarzı ilaçlar veriliyor zaten, kalp rahatsızlığı olan biri yanlış test sonucu bu ilacı alsa ve hayatını kaybetse bu adil olur mu? Acaba insanlar bu yüzden mi ölüyor. 'Aa bak Aleyna'da koronaya inanmıyor' diyenler olacaktır.
    • Ben tabii ki tüm dünyayı etkisi altına alan bir şeye inanıyorum. Ama tam olarak inanmamız için testlerin doğruluğunu kesinleştirmemiz gerekmiyor mu? Kan testi, PCR yaptırdım. Farklı sonuçlar çıktı. İnsanları korona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi? Bu işleri en az anlayan insan benim."

     

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, güven, Aşı, Koronavirüs, Aleyna Tilki
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