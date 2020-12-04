Aleyna Tilki: Aşı yaptırmak istemiyorum, çünkü güvenmiyorum

Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak konuştu. Tilki, "Ben kendim, şahsi aşı yapmak istemiyorum. Ama doktoru öneren olursa, bilirkişinin çıkıp 'Yaptırın' dediği bir durum olursa herkes yaptırsın tabii. Anneme, kendime kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum" dedi.