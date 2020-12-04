Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında 24.5 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında, 'cinsel saldırı', 'cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'tehdit' suçundan 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.