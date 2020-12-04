İmamoğlu: Eurobond ihraç gelirleri raylı toplu taşıma projelerini finanse etmek için kullanılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardıklarını duyurdu. İmamoğlu, ihraç gelirlerinin raylı toplu taşıma projelerini finanse etmek için kullanılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin altyapı projelerini finanse etmek için farklı finansman yöntemlerini deneyeceklerini, ayrıca bu hafta yapılan ilk uluslararası borçlanmanın ardından başka uluslararası borçlanmaların da yapılabileceğini söyledi.

Geçen sene İstanbul'da belediye başkanlığının CHP'ye geçtiği seçimlerin ardından kamu bankalarının İBB'ye kredi vermediğini söyleyen İmamoğlu, yurt dışından borçlanma yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İBB bu hafta ilk defa uluslararası piyasalara dolar cinsi tahvil ihraç ederek 5 yıl vade ile 580 milyon dolar borçlandı. Tahvil ihracına 2.4 milyar doların üzerinde talep geldi.

Konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak" dedi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"(Alt yapı) projelerimizi finanse etmek için farklı finansal araçları kullanmayı düşünüyoruz, bono ihracı yöntemiyle bazı ekstra çalışmalarımız olacak."

İstanbul bugün çok önemli bir başarıya imza attı.



İBB olarak metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Yarım bırakılmış bütün metro hatlarını 2024'e kadar bir bir bitireceğiz. İstanbul'a hayırlı olsun. pic.twitter.com/askBDD6DFR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 4, 2020

İmamoğlu ayrıca, 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra İBB'nin kamu bankalarında olan yüz milyonlarca lira büyüklükteki kredi limitinin bankalar tarafından belediyeye kullandırılmadığını ifade ederek, "Yoksa biz yurt dışı finansman meraklısı olmak istemeyiz" dedi.

'İnşaatları duran metro hatları için çalışmalar başlıyor'

Belediyeler gelirlerinin ağırlıklı kısmını merkezi yönetimden sağlıyorlar. İmamoğlu'nun verdiği bilgiye göre İstanbul ilk defa yurt dışı piyasalardan teminatsız tahvil ihracı yoluyla doğrudan borçlanma yaptı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"İBB'nin kaynakları öylesine heba edilmişti ki, kendi bütçesiyle metro inşaatlarını yapabilmesi ihtimal dahilinde değildi. Yaptığımız yurt dışı ziyaretler ve kadromuzun etkin çabaları sonucunda geçen sene bazı yurt dışı kaynaklardan finansman bulduk. Ve biliyorsunuz 6 hatta raylı sistem inşaatını yeniden başlattık. İki yıldır tamamen durmuş olan bu hatlardan ilki olan Mahmutbey – Mecidiyeköy Metro hattını hızlı bir şekilde tamamladık.

hattını hızlı bir şekilde tamamladık. 28 Ekim 2020'de halkımızın hizmetine açtık. Başladığımız Alibeyköy – Eminönü tramvay hattını birkaç hafta sonra açacağız. Yine 2021 yılı içinde İkitelli – Bahariye kısmi metro inşaatını ve Cibali – Alibeyköy tramvay inşaatını bitirerek açılışlarını yapacağız. İnşaatlarını yeniden başlattığımız tüm hatlarımızı, 2022 ve 2023 yıllarında tamamlayarak hizmete açacağız."

İnşaatları tümden durmuş olan Kaynarca– Pendik – Tuzla, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli, Kirazlı – Halkalı ve Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının finansmanı için bankalardan borç almak yerine yeni bir finansman aracı olarak Eurobond ihracı yapmak üzere çalışmalara başladıklarını belirten İmamoğlu,son üç aydır yoğun bir tempoyla uluslararası yatırım bankaları, uluslararası hukuk büroları ve çok sayıda uluslararası yatırımcı kurum ile görüşüldüğünü anlattı.