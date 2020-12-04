Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 32 bin 736

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 32 bin 736 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. En büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 artarak 14 bin 509'a ulaştı.

Bugün 194 bin 435 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 32 bin 736 olarak belirlenirken, 'hasta' tanısı konanların toplam sayısı, bugünkü 6 bin 903 kişiyle birlikte 527 bin 70 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 4 bin 811 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 5 bin 703, hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 55.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 71.7

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 40.1

Ortalama temaslı tespit süresi: 11 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.8

Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 4, 2020

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" dedi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 32 bin 736https://t.co/v4YjfAxbiT pic.twitter.com/BgbR0tZbVX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 4, 2020

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