İstanbul Valiliği: İHA AR-GE Merkezi'nde izinsiz çekim yapan kişiler gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu bölgede izinsiz görüntü çektiği belirtilen Rus vatandaşı I.M ve A.P ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nın gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır."
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