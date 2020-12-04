İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'daki yeni ulaşım saatlerini duyurdu

Ongun paylaşımında, "Hafta sonu için İETT seferi güncellenmiştir. Metrobüs gün içi 3, gece 10 dakikada bir sefer yapacaktır. Teleferik, Füniküler, Moda Tramvayı ve Levent-Hisarüstü metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakikada bir yapılacaktır. Vapur seferlerinde ise değişiklik olmamıştır." dedi.

Hafta sonu için İETT seferi güncellenmiştir. Metrobüs gün içi 3, gece 10 dakikada bir sefer yapacaktır. Teleferik, Füniküler, Moda Tramvayı ve Levent-Hisarüstü metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakikada bir yapılacaktır. Vapur seferlerinde ise değişiklik olmamıştır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 4, 2020

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