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    Tiyatro salonu

    Kültür Sanat Sen: Oyunda tam anlamıyla bir Kovid-19 skandalı yaşanmıştır

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012041043345538-kultur-sanat-sen-oyunda-tam-anlamiyla-bir-kovid-19-skandali-yasanmistir/

    Kültür Sanat Sen'den yapılan açıklamada "Oyunda tam anlamıyla bir Kovid-19 skandalı yaşanmıştır. Çalışanlar kendi olanaklarıyla test yaptırmıştır. Test sonuçlarına göre yaklaşık 50 kişi pozitif diğerleri ise temaslı olarak gözlem altındadır" denildi.

    Devlet Tiyatroları'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken konuyla ilgili çok büyük bir ihmalin yaşandığı ortaya çıktı.

    Geçen hafta prömiyeri yapılan Karıncalar/Bir Savaş Vardı oyununun başrol oyuncusu Akın Kurt'un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Geçen günlerde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu olan Akın Kurt'un virüsü, oyunu izlemek için Ankara'dan gelen annesinden almış olabileceği iddia edildi.

    Akın Kurt'un testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran oyunun, oyuncu ve teknik ekibinde de birçok kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Oyunun kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun Kovid-19 teşhisi ile Ankara'da hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

    © AA
    Devlet Tiyatroları'nın sahneleri özel tiyatrolara açılıyor
    'Yaşanan bu süreç tam bir kabustur'

    Kültür Sanat Sen Yönetim Kurulu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Akif Yeşilkaya’nın yönettiği ‘Karıncalar/Bir Savaş Vardı’ oyununda tam anlamıyla bir Kovid-19 skandalı yaşanmıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda çalışanlar kendi olanaklarıyla Kovid-19 testi yaptırmıştır. Yaptırılan test sonuçlarına göre yaklaşık 50 kişi pozitif diğerleri ise temaslı olarak gözlem altındadır.

    Pozitif teşhis konulan bazı sanat emekçilerinin durumu ağırdır. Bu durum tam anlamıyla bir skandaldır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte Kovid-19 salgınını yönetemediği açık ve net ortadadır. Bu yönetememe, insanların sağlığını tehdit eden ve ağır sonuçlar doğuran bir hale dönüşmüştür.

    Maskenin ve sosyal mesafenin mesleğin doğası gereği hiçbir şekilde kullanılamadığı tiyatroda, oyunların oynanmasına devam edilerek pek çok sanat emekçisinin hayatı tehlikeye atılmıştır. Üstelik bu durum saklanmış, hasıraltı edilmeye çalışılmış, kamuoyuna yansıması engellenmek istenmiştir. Yaşanan bu süreç tam bir kâbustur. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu kapsamda sahnelerin süresiz olarak kapatılmasını talep ediyoruz."

    Tiyatro-sinema-koronavirüs tedbirleri
    © İHA
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    Meclis gündemine taşındı

    CHP, Devlet Tiyatroları’nda yaşanan olayı Meclis gündemine taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde yaşananları sordu.

    Antmen, Akın Kurt'un testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran oyunun teknik ekibinde de birçok kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirterek "Oyunun kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun koronavirüs teşhisi ile Ankara'da hastaneye kaldırılmıştır. Dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulamasının yeteri kadar uygulanmamış, özellikle teknik ve idari personelin sosyal mesafe kurallarına riayet edilmeden çalışmak zorunda bırakıldığı ortaya çıkmıştır. Salgının yükseliş gösterdiği Kasım ayında bile turne yapılmış ve hem oyuncuların hem de teknik personelin riske atılmıştır. Ülkedeki diğer ödenekli tiyatroların çalışmalarının süresiz durdurmasına rağmen devlet tiyatrolarının bu koşullarda çalıştırılmaya devam edilmesi bütün sanatçı, çalışan ve seyircilerin hayatını riske atmıştır. Şu anda 50’den fazla Devlet Tiyatrosu çalışanı Kovid-19’a yakalanmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Mustafa Kurt, Kültür Sanat Sen, Alpay Antmen, CHP, Karantina, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, Devlet Tiyatroları
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