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    İstanbul Tabip Odası: Salgın İstanbul'dan bütün Anadolu'ya yayıldı

    © AFP 2020 / Yasin Akgül
    Türkiye
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    İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip atılması gereken en acil adımın en az 2 hafta süreyle tam kapanma olduğunu söyledi. "Salgın İstanbul'dan bütün Anadolu'ya yayıldı" diyen Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, salgın yönetiminin iyi sürdürülemediğini sözlerine ekledi.

    İstanbul Tabip Odası aynı gün içinde hayatını kaybeden; Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, Dr. Mehmet Karakum, Dr. Ahmet Zare, Dr. Rıza Ferruh İlter ve Dr. Mustafa Selek için, Mecidiyeköy Özel Çevre Hastanesi önünde saygı duruşu etkinliği gerçekleştirdi.

    Etkinlikte "Artık Yeter! Ölümleri Durdurmak İçin Tam Kapanma Şart!" pankartı açıldı, hayatını kaybeden hekimlerin fotoğrafları taşındı. Yapılan konuşmaların ardından saygı duruşu etkinliği sona erdi.

    Saygı duruşunun başında bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

    "Bizler, koronavirüs salgınının başından beri sürecin yönetilmesiyle ilgili eksiklikleri dile getirdik. Şeffaflık olmadığını söyledik. Başlangıçta Sağlık Bakanlığı'nın yıpranmaması için eleştirilerimizi sert tutmadık. Ancak yaşanan eksiklikler öyle bir noktaya geldi ki, özellikle yazın girilen ve bizim onaylamadığımız, riskli bulduğumuz hızlı açılma süreci sonrasında adeta salgın bitti havası oluşturuldu. Salgın İstanbul'dan bütün Anadolu'ya yayıldı."

    Salgında Ekim ayından bu yana patlama yaşadığını belirten Küçükosmanoğlu, şöyle konuştu:

    "Hastanelerin, yoğun bakım yataklarının dolduğu bu noktada İstanbul Tabip Odası olarak yarım tedbirler değil tam kapanma gerektiğini söylüyoruz. Bizim sahadan aldığımız geri bildirimlerle açıkladığımız rakamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı vefat sayıları gösteriyor ki artık gerçeklerin üzerini örtmek, saklamak mümkün değil. İstanbul başta olmak üzere ülkede salgın yönetimi iyi sürdürülmüyor."

    'Acilen 2 haftalık tam kapanma talep ediyoruz'

    "Biz alınan önlemlerin yeterli olmadığını söylüyor ve acilen 2 haftalık tam kapanma talep ediyoruz. Bu süreçte devletin kaynaklarının vatandaşlar için kullanılması gerekmekte. Çalışamayan, sosyo-ekonomik kayıplar yaşayan işçiler, emekçiler, küçük esnaf desteklenmelidir. Böyle bir destekle girilecek tam kapanmayla salgın biraz olsun kontrol altına alınabilir. Aksi halde canlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Dün, sadece bir günde 5 meslektaşımızı kaybettik. Artık yeter."

    'Moral, motivasyon adımlarına ihtiyacımız var'

    Sağlık çalışanlarının sağlıklarının toplum için çok önemli olduğunu belirten İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise şu ifadeleri kullandı:

    "Bizler ayakta kalamazsak bu salgının idare edilmesi mümkün olmayacaktır. Bir önemli talebimiz de Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi ve acilen yasalaştırılmasıdır. Sağlık çalışanları salgının ilk günlerinden çok daha kötü, zor durumdadır. Tükenmiş durumdayız, zorlanmaktayız. Bu yüzden moral, motivasyon adımlarına ihtiyacımız var. Hem özlük haklarımızın iyileştirilmesi hem yeterli koruma önlemlerinin alınması hem toplumda salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacak adımların atılması acilen sağlanmalıdır."

    Saip, atılması gereken en acil adımın en az 2 hafta süreyle tam kapanma olduğunu söyledi. "Her gün 200 insanımızı önlenebilir bir hastalık sebebiyle kaybetmekteyiz, bu durum çok acı" dedi.

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