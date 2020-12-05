Prof. Müftüoğlu: Anlamsız bazı tartışmaları ısrarla sürdürüyoruz, canım fena halde sıkkın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına dair tartışmaları değerlendirdi. Bazı anlamsız tartışmaların ısrarla sürdürüldüğünü belirten Müftüoğlu, bu nedenle canının fena halde sıkkın olduğunu söyledi.