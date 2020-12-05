Meclis’te ‘hukuk reformu’ görüşmeleri: Adalet Bakanı Gül muhalefetin önerilerini topladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) üst üste yaptığı iki toplantıda, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasından, savcıların resen soruşturma başlatma kurallarına kadar bir dizi konu görüşüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bakan Gül, "Önerilerinizden zenginleşerek ayrılıyorum” dedi. Muhalefetin yargıya müdahale eleştirileri üzerine Bakan, “Bir gün tek bir yargı mensubunu arayıp, 'Şunu yapın, bunu yapmayın' demedim" ifadesini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Gül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun ardından, TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, AK Parti milletvekilleri söz almadı. Muhalefet partilerinin temsilcileri konuştu. Eleştiriler şu noktalarda toplandı: