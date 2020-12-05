Cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05:00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamalar, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi belirli saatler arasında ve hafta sonları tam gün uygulanmaya devam edilecek.

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