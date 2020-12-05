Soylu: Denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerle ilgili olarak bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir" diyen Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.