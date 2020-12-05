İletişim Başkanlığı'ndan kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi

İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlatılan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma iletişim kampanyasına, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde de devam etti.

İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın desteğiyle hazırlanan film serisinde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde, küresel bir problem olan kadına yönelik şiddetle mücadele etme konusunda kararlılık vurgulandı.

Yayınlanan yeni film serisinde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine, şiddet karşısında "Saklama" ve "Görmezden gelme" çağrısı yapılıyor.

Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürürken herkesin şiddete karşı adım atmaya ve tavır almaya davet edildiği kampanyada, sorunları ve problemleri görmezden gelmeden ve saklamadan yaş, statü, toplumsal kesim ve ekonomik durum fark etmeksizin taciz dahil her türden şiddetin üzerini örtme eğiliminin yanlışlığına işaret ediliyor.

❗Yaşın, statün, ekonomik durumun ne olursa olsun uğradığın şiddeti, ayrımcılığı, haksızlığı ❌ Saklama ❌



❗#5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü'nde yeni bir adım at: Kendine ve haklarına sahip çık. pic.twitter.com/pDPg0nfzHk — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 5, 2020

❗Kadına yönelik şiddete son vermek için, sen de üzerine düşeni yap;



Şiddet uygulayan kişinin statüsü, gelir düzeyi, eğitim durumu, sosyal çevresi ne olursa olsun; GÖRMEZDEN GELME!#5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü pic.twitter.com/FqFsXjILE3 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 5, 2020

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