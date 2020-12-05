Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası açıklaması: Yapılan işlemin adı satış da özelleştirme de değildir, işletme devridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmaların odağında yer alan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili olarak "Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış da özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Burada sözlerine "Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Bir yandan TUSAŞ'ın diğer yandan özel sektörün gayretleriyle Türkiye'yi her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" diye başlayan Erdoğan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'na ilişkin ileri sürülen iddialara da yanıt verdiği açıklamasına şöyle devam etti: