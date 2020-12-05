Soylu: Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı açıklamanın gerçekle hiçbir ilgisi yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarımız dinleniyor" iddiasına yanıt verdi. Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştirme çabasıyla için yaptığı açıklamanın gerçekle hiçbir ilgisi yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarımız dinleniyor" şeklindeki ifadesiyle ilgili kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir .

. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız .

. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı iftiraya, bühtana cevabımızdır... pic.twitter.com/UGuSpUApVA — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 5, 2020

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