Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Antalya ve çevresinde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Tedirgin olan vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilir" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.2 olarak açıklanan deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 5.5 olarak ölçüldü.

Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSua5Ud — A F A D (@AFADBaskanlik) December 5, 2020

Antalya Valisi Yazıcı: Tedirgin olan vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilir​

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada "Henüz olumsuz bir şey duymadık" dedi. Hürriyet'te yer alan bilgiye göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hatırlatarak "Vatandaşlar evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Ondan yana bir sıkıntılı durum yok. Tedirgin olan vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilir" duyurusunda bulundu.

Yazıcı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Şu ana kadar ulaşan olumsuz bir şey olmadı, inşallah da yoktur. Yaklaşık yarım saat oldu. Şu an can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum söz konusu değil . Yine de kırsal alanı taratıyoruz, Gazipaşa, Alanya ve Manavgat'ta muhtarlarla iletişim kurup, bir durum olup olmadığını soruyoruz.

. Yine de kırsal alanı taratıyoruz, Gazipaşa, Alanya ve Manavgat'ta muhtarlarla iletişim kurup, bir durum olup olmadığını soruyoruz. Antalya merkezde bir vatandaşın deprem nedeniyle panik yaşayıp, 2. kattan atladığı bilgisi geldi. Başka bir durum söz konusu değil. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, korku duyuyorlarsa evlerinin önüne çıkabilirler."

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