İBB: Bugün İstanbul'da 200 kişi 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı, bugün İstanbul'da 200 kişinin 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise son 24 saatte tüm Türkiye'de 196 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs ölüm sayılarının eksik olması nedeniyle bundan sonra İBB'ye kayıtlı 'bulaşıcı hastalıktan ölüm' sayılarını açıklayacağını duyurması üzerine Mezarlıklar Müdürlüğü yaklaşık 2 haftadır verileri paylaşıyor.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın 5 Aralık için yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da 200 kişi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 401 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili ne demişti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İmamoğlu'nun bulaşıcı hastalık ölümlerini paylaşacağını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada ölüm belgesinde esas olanın "ölüm nedeni" kısmı olduğuna vurgu yaparak şunları söylemişti:

"Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı hastalıkları kısmı işaretleniyor. Esas ikinci hekimin kontrolüyle, ölüm nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Buraya ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor. Orada tanı çok net konmuş oluyor. Bu da ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor, Bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Hekimlerin doldurduğu kısım bu. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır?"