Fatma Şahin'den 'kısıtlamayı duymayan ayakkabı boyacısı' açıklaması: Artık televizyon haberlerini izleyebilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ayakkabı boyacısı Orhan Özcan'a televizyon temin edeceklerini duyurdu.

Evli ve 4 çocuk babası olan ve evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyleyen Orhan Özcan, Gaziantep'te boş sokaklarda müşteri bekledi.

Özcan'ın sözlerini paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, konuyla ilgilendiklerini söyledi.

Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..."

Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar.



Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse... https://t.co/WmtNE0Uhvh — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 5, 2020

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