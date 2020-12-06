Fatma Şahin'den 'kısıtlamayı duymayan ayakkabı boyacısı' açıklaması: Artık televizyon haberlerini izleyebilecek

Evli ve 4 çocuk babası olan ve evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyleyen Orhan Özcan, Gaziantep'te boş sokaklarda müşteri bekledi.
Özcan'ın sözlerini paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, konuyla ilgilendiklerini söyledi.
Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..."
Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar.— Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 5, 2020
Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse... https://t.co/WmtNE0Uhvh
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)