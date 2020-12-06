12 köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Bursa'da sokakta kalan hayvanları beslemek için gezen bir grup hayvansever gördükleri manzara karşısında şok oldular. Yenişehir ilçesinde boş bir arazide ağzı bağlı olarak onlarca yavru köpek ölmek üzereyken bulundu. Kurtarılan yavru köpekler ise İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

İnegöl'de ikamet eden ve hayansever dostu olarak tanınan Hatice Terkenli bir grup arkadaşıyla sokak hayvanlarını beslemek için gezdiklerinde Yenişehir ilçesi Ayaz mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çuvallardan sesler geldiğini fark etti.

Hayvan severler çuvallara yaklaştıklarında ağızlarının bağlı olduğu ve köpek seslerinin geldiği gördüler. Hemen bir bıçakla çuvalları kesen duyarlı vatandaşlar ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardı. Kurtarılan köpekler ihbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri tarafından alınarak tedavileri yapılmak üzere götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Terkenli şunları söyledi:

"Hayvanları beslemek için geldik ama gördüğümüz manzara karşısında resmen kanımız dondu. Ben mama verirken bir diğer arkadaşımız çuvalların kıpırdadığını gördü. Baktığımızda canlı bir şekilde ağzı bağlanmış bir şekilde hayvanları buraya bırakmışlar. Buradan sesleniyorum lütfen bu vicdansızları kansızları görenler yetkililere ihbar etsin"