İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır

Zorlaşan hayat şartlarının halk ekmeğe olan ilgiyi arttırdığını belirten İmamoğlu, "İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu.Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır."
Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek’e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 5, 2020
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