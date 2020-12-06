Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusunda bulundu.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex duyurusu yaptı.

Buna göre, 7 Aralık Pazartesi günü, sabah 07.30-08.30 saatleri arasında Girit Adası’nın güneydoğusunda, askeri eğitimler gerçekleştirilecek.

Duyuruda eğitimlerin, belirtilen koordinatın merkezi olmak üzere 20 mil yarıçapındaki sahada yapılacağı kaydedildi.