İzmir'de 7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne soruşturma

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören 7 yaşındaki Muhammed Barış Bayar yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Bir süre önce karaciğer nakli olan Bayar, fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Bayar, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi.
Doktorların yaptığı inceleme sonucu Bayar'ın ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı.
Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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