İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi

Koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler nedeniyle belediyemizin kiracısı esnaf da sıkıntılı günler yaşıyor.



İsteyen kiracılarımızın Aralık, Ocak, Şubat kiralarını erteleme kararı aldık. İnşallah bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın da yanındayız. #BizVarız pic.twitter.com/TkeR139wGQ