İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler nedeniyle belediyenin kiracısı olan esnafın sıkıntılı günler yaşadığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "İsteyen kiracılarımızın aralık, ocak, şubat kiralarını erteleme kararı aldık. İnşallah bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın da yanındayız" ifadesini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler nedeniyle belediyemizin kiracısı esnaf da sıkıntılı günler yaşıyor.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) December 6, 2020
İsteyen kiracılarımızın Aralık, Ocak, Şubat kiralarını erteleme kararı aldık. İnşallah bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın da yanındayız. #BizVarız pic.twitter.com/TkeR139wGQ
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