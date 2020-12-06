Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün koronavirüse yakalandı

Büyükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün son yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün’ün hastanede tedavi sürecine başlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir" denildi.
Değerli büyük #Büyükçekmece ailem,— Dr. Hasan AKGÜN (@drhasanakgun) December 6, 2020
Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim.
Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum pic.twitter.com/ZiSHWFINC0
Dr. Akgün de sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, "Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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