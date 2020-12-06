Bacakları kesilen Pamuk'a protez takılacak: 'Normal bir köpek gibi hayatını sürdürmesi mümkün değil'

Samsun' da ön bacakları kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğe Ankara'da tedaviye alındığı hayvan hastanesinde özel protez takılacak. Veteriner Hekim Ateş Barut, "Ona özel bir protez imal edeceğiz. Normal bir köpek gibi hayatını sürdürmesi mümkün değil" dedi.

Samsun'un Havza ilçesinde ön bacakları diz üzerinde kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpek, HAYTAP üyeleri tarafından özel bir klinikte tedaviye alındı.

Ankara'da bulunan hayvan hastanesinde tedavisi devam eden Pamuk'a özel protez yapılmasına karar verildi. Köpeğin, yaralarının iyileşmesinin ardından protezle yürütülmesi planlanıyor.

Hastanenin sorumlu cerrahi servis şefi Veteriner Hekim Dr. Ateş Barut, Pamuk'un durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Pamuk için özel bir protez hazırlanacağını söyleyen Barut, "Geldiğinde ilk müdahaleleri yapılmıştı. Geçirdiği ağır tramvanın ilk etkilerini atlatmıştı. Bundan sonraki aşama onun yaşam kalitesini arttırmak" dedi.

'Pamuk'un en büyük dezavantajı iki ön bacağını birden kaybetmesi'

Barut, köpeğin ateşli silah yaralanması sonucu bacaklarının tıbbi olmayan yöntemle kesildiğini hatırlatarak, "Bacaklarında, ön kol kemiklerinin üçte biri yok ve o bölgede hala çok ciddi açık yaraları var. Bizim planımız Pamuk'un bu yaralarının hızlıca kapanması, sonra da ön bacaklarına yaşam kalitesini arttıracak bir protez takmak. Bu, bir kaç aşamalı uygulama ama bu hızla giderse önümüzdeki hafta ya da en geç diğer hafta önce ön kol kemiklerine protez takacağımız implantları yerleştireceğiz. Sonra bacaklarına yük vermeden yürümesini sağlayacak aparat takacağız. Ona özel bir protez imal edeceğiz. Normal bir köpek gibi hayatını sürdürmesi mümkün değil; ama ön bacaklarından kuvvet alarak adım atabilmesi amcamız. Pamuk'un en büyük dezavantajı iki ön bacağını birden kaybetmesi" ifadelerini kullandı.