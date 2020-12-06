AK Partili Zengin: Seçme ve seçilme hakkının gerçek manada kullanılmasını AK Parti ve Erdoğan hayata geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Instagram üzerinden yaptığı 'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını’na konuk oldu.

AK Parti'nin 'kadın meselesini yaşayan bir parti' olduğunu belirten Zengin, şunları söyledi:

"5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak. Ama 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035’den bahsettiniz. 35 neresi? 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bununda öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakan olduğu yıllarda kendisiyle yaptığı bir konuşmayı anlatan Zengin, "Bana, 'Özlem Hanım, bir defa sırtına bir heybe koymanı istiyorum. Sağdan soldan duyduğun lafları bu heybeye atacaksın ve onlara hiç takılmayacaksın. Ben senden şunu istiyorum. Bolca ekranlara çık. Görünür olmanı istiyorum' demişti. Görünür olmaktan benim şahsımı kast etmiyordu. Kadınların görünür olmasını kast ediyordu. Dedi ki, 'Sen kendin organize edebiliyorsan kendin organize et, eğer bize ihtiyacın var ise biz yardımcı olalım. Sen çık anlat, ekranlarda gazetelerde anlat. Biz kadın kolları olarak ne yapıyoruz ne yapmak istiyoruz? Kadınların hayatında neyi değiştirmeye çalışıyoruz' Bu bence çok önemli bir şeydi" ifadelerini kullandı.

