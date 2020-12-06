CHP Sözcüsü Öztrak: Kendinin dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefon dinleme iddialarına tepki göstermesi üzerine "Kendinin dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarım dinleniyor" açıklamasının ardından tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi.

Öztrak partisinin genel merkezindeki basın toplantısında Bakan Soylu'nun "Gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira, hayal ürünü" açıklamasına değinerek şunları söyledi:

"Bu atanmış İçişleri Bakanı’nın 2018’in Nisan ayında polislerin sehven dinlediği ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil. Sorduğu zaman polislere, savcılara ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler. Lütfen bu ucuz sözleri bıraksınlar."





