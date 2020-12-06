Kısıtlamaya rağmen ehliyetsiz yakalandı, yardım için Kovid-19 hastası arkadaşını aradı

Bursa'da eşiyle birlikte sokak kısıtlamasını ihlal ederek, karantinadaki arkadaşından aldığı otomobille dolaşmaya çıkan Yanılmaz T., kontrol noktasında durduruldu.

Polis ekipleri, Yanılmaz T.’den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen Yanılmaz T.'nin ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

Olay yerine gelen trafik polisi, ehliyetsiz Yanılmaz T.'ye aracın kime ait olduğunu sordu. Yanılmaz T. de ekiplere otomobilin arkadaşına ait olduğunu ve ödünç aldığını söyledi. Ekipler, bunun üzerine Yanılmaz T.’ye aracın kendisine teslim edilemeyeceğini, araç sahibinin gelerek, alabileceğini söyledi.

Yanılmaz T. ise Kovid-19 hastası araç sahibi arkadaşını arayarak, uygulama noktasına gelmesini istedi.

Ekiplerin 'Arkadaşının sokağa çıkma izni var mı?' diye sorması üzerine Yanılmaz T., testinin pozitif olduğunu, otomobili almak için evden çıkacağını belirtti. Ekipler, daha sonra Yanılmaz T.’ye aracın trafik otoparkına çekileceğini, sahibinin karantina nedeniyle evinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine arkadaşını bir kez daha arayarak gelmemesini söyleyen Yanılmaz T., bir süre sonra ekiplere farklı zamanlarda 3 kere ehliyetsiz yakalandığını itiraf etti.

Otomobilin karantinadaki sahibine de ceza kesildi

Ekipler, otomobilin plaka sorgusunu yaptıkları sırada aracın sigortasının olmadığını belirledi. Alkolmetre üfletilen Yanılmaz T.’nin alkolsüz olduğu belirlendi.

Polisler, Yanılmaz T.’ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 lira, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan ise 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 5 bin 623 lira, eşi H.T.’ye ise kısıtlama ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira ceza kesti.

Trafik polisi, aynı zamanda araç sahibine de otomobilini ehliyetsiz sürücüye verdiği gerekçesiyle 2 bin 473 lira, aracın sigortasının olmaması nedeniyle de 132 lira olmak üzere toplam 2 bin 605 lira cezai işlem uyguladı.