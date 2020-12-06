CHP lideri Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerekir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücretin en az 3100 TL olması gerekir' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden asgari ücrete dair bir açıklamada bulundu. 'Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez' diyen Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedi."

Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir. #AsgariÜcretÖnerim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 6, 2020

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