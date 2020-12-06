Meteoroloji ve AFAD'dan Ege Bölgesi için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD pazartesi Ege Bölgesi için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışların, pazartesi öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın pazartesi sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Muğla ve çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini uyarısında bulundu.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Yarın,



📍Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.



⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/amyRonKe17 — A F A D (@AFADBaskanlik) December 6, 2020

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