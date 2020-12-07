Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısı üzerine Habertürk televizyonunda yayınlanan Açık ve Net programında değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine yöneltilen 'aşı salgını bitirir mi bitirmez mi?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:
"Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz."
Prof. Dr. Ateş Kara: Nüfusun yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz https://t.co/BClEuT0M8V pic.twitter.com/Ehdxx1ppeT— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 6, 2020
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