İzmir'de kadın cinayeti: Cesedi kilere sürükleyip yorgan ve halıyla gizledi

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde halıya sarılı kadın cesedi bulundu. Kadını 6 kez bıçaklayarak öldüren kocası cinayeti itiraf etti.

İzmir'in Buca ilçesinde kocası tarafından 6 yerinden bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Bülent S. ile eşi Yazgül S. dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent S'nin eşini 6 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü, cesedi kilere sürükleyip yorgan ve halıyla gizledikten sonra evden ayrıldığı öne sürüldü.

Yazgül S'den haber alamayan çocukları durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekiplerince evde yapılan incelemede kiler bölümünde Yazgül S'nin cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili kaçan eş, ekiplerce gözaltına alınırken, ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin evde olan zihinsel engelli oğlunun da olaydan sonra kaçtığı ve ekiplerce arandığı öğrenildi.